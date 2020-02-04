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В Башкирии активисты создали петицию в защиту уфимца после смертельной драки с педофилом

ОБЩЕСТВО
Фото: предоставлено Дмитрием

В Башкирии активисты создали петицию в защиту уфимца после смертельной драки с педофилом Фото: предоставлено Дмитрием

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Петиция в поддержку уфимца, спасшего детей от предполагаемого педофила, на портале Change.org за сутки собрала около 30 тысяч подписей. Владимир подозревается в преступлении по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В Уфе 33-летний местный житель Владимир предотвратил преступление, которое могло совершиться в отношении двух маленьких мальчиков, в результате чего оказался в СИЗО. 30 января этого года в микрорайоне Гастелло на улице Петрозаводской к Владимиру на улице подбежал ребенок и сказал, что его друга хотят изнасиловать. Мужчина заступился за детей и вступил в драку с вероятным педофилом, впоследствии чего последний скончался. Теперь уфимцу может грозить до 15 лет колонии.

По словам друга Владимира — Дмитрия, о погибшем известно, что он ранее отбывал наказание за педофилию – отсидел 11 лет.

Калининский районный суд Уфы 3 февраля избрал меру пресечения в отношении 33-летнего Владимира, ближайшие два месяца мужчина проведет под домашним арестом.

Жители Башкирии не остались равнодушны к судьбе Владимира и создали петицию в поддержку мужчины. Создатели призывают оправдать мужчину за спасение ребенка. «Помогите добиться справедливости. Мой друг спас ребенка от педофила, а теперь ему за это грозит тюрьма. Дело в том, что Владимира обвиняют в серьезном преступлении — причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, но близкие и друзья мужчины уверены, что он совершил героический поступок и спас ребенка от нападения извращенца».

Теги: петиция, суд, дети
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