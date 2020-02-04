Во Всемирный день борьбы против рака общественницы из Куюргазов провели акцию милосердия

Фото: администрация Куюргазинского района









Фото: администрация Куюргазинского района

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня, во Всемирный день борьбы против рака, глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов совместно с советом женщин муниципалитета посетили онкологический центр в Кумертау и провели там благотворительную акцию. В этом году онкоцентру исполнилось 10 лет, а онкологической службе города — 60. Онкоцентр обслуживает жителей городов Кумертау, Мелеуз, Мелеузовского, Зианчуринского, Кугарчинского и Куюргазинского районов. В центре пациенты получают оперативное, консервативное и комбинированное лечение при злокачественных новообразованиях.

Пациенты не раз выражали коллективу межмуниципального онкоцентра благодарность за высокий профессионализм, сочувствие, милосердие, умение вовремя сказать доброе слово.

«Все это внушает нам чувство доверия, повышает уверенность на выздоровление, способствует эффективному излечению», — рассказали пациенты онкоцентра во время общения.

«Пока мы с главным врачом больницы Олегом Астаховым и заведующим отделением Тагиром Фаттаховым обошли палаты, посмотрели операционную, наши девушки пообщались с представительницами прекрасного пола и вручили подарки. Приятно было смотреть на воодушевленные глаза и искреннюю улыбку женщин, которые были рады проведению такого необычного мероприятия. Отрадно, что женщины всегда остаются женщинами! Надеюсь, что наш визит украсил будни онкологического центра и подарил радость. Всем желаю здоровья, и не забывайте о профилактических осмотрах, которые регулярно проходят в нашей больнице», — написал на своей странице в социальных сетях после визита в больницу глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов.

Для представительниц прекрасного пола, находящихся на лечении, Амина Аксарова из Мелеуза провела мастер-класс по покрытию головы, завязыванию платков и ношению хиджаба. Все женщины пробовали завязывать на себе красивые платки, которые были им подарены.