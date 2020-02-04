Фото: Олег Яровиков Почта России объявила подписную кампанию на второе полугодие 2020 года Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Почта России объявила старт подписной кампании на второе полугодие 2020 года.

Для оформления подписки доступны 800 изданий, цены первого полугодия будут действовать до апреля.

В акции подписного агентства Почты России участвуют преимущественно федеральные издания, которые реализуются во всех регионах России, но также имеются районные и местные.

В почтовых отделениях выбрать печатную прессу можно по бумажному каталогу с указателем по темам и регионам. Каждая газета и журнал имеют уникальный идентификатор — подписной индекс, состоящий из буквы и четырех цифр. Также скидка на доставку 2500 изданий, вошедших в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств.