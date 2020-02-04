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В Башкирии увеличили детские пособия

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

С 1 февраля 2020 года проиндексированы государственные пособия гражданам, имеющим детей, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка, минимальные размеры ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет, а также пособие за постановку на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. В этом году их размер увеличился на 3 процента, сообщает региональное отделение ФСС.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет теперь составляет: 3882 рубля 14 копеек — по уходу за первым ребенком; 7764 рубля 27 копеек — по уходу за вторым и последующими детьми.

При рождении ребенка родители будут получать единовременное пособие в сумме 20 704 рубля 74 копейки.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, увеличилось до 776 рублей 42 копеек.

Также проиндексировано пособие на погребение — 7043 рубля 59 копеек.

Теги: социальная помощь, детские пособия
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