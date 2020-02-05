Фото: Галина Бахшиева В Башкирии селекционеры вывели новые сорта картофеля Фото: Галина Бахшиева

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Ученые Башкирского государственного аграрного университета вывели три высокоурожайных сорта картофеля — «Эрвел», «Агата НС» и «Ирендык», сообщает пресс-служба вуза.

Новые сорта адаптированы к климату Приволжского федерального округа и устойчивы к различным заболеваниям.

Главными преимуществами сорта «Эрвел» являются мощная корневая система, которая превосходит стандартные показатели в два раза и составляет 5%, универсальность (картофель годится как для пищи, так и в качестве сырья), засухоустойчивость и иммунитет к вредителям.

«Агата НС» и «Ирендык» отличаются высоким содержанием крахмала (21% и выше) и витамина С (20-28 мг %). Продуктивность «Агаты» к тому же достигает до 20 тонн, составив в 2019 году 124 центнера с гектара — более 2,5 кг с каждого куста. По словам создателя, главного научного сотрудника Башкирского ГАУ Дениса Андрианова, оба этих сорта даже после механической и тепловой обработки сохраняют свой первоначальный цвет на протяжении более пяти суток.

Селекционеры отмечают, что семена новых сортов значительно дешевле как отечественных, так и зарубежных образцов в среднем на 12 %, что позволит существенно снизить уровень импортозависимости и увеличить производство элитного семенного материала картофеля до 30 тысяч штук ежегодно.

На данный момент «Эрвел» готовится получить патент, а «Агата НС» и «Ирендык» переданы для внесения в государственный реестр селекционных достижений.

В настоящее время еще четыре новые линии картофеля ученых Башкирского ГАУ проходят госсортоиспытания по Российской Федерации.

По данным башкирского Минсельхоза, в 2019 году урожай картофеля в республике составил 848,5 тысячи тонн.