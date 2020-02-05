Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.43 ↓

EUR 70.12 ↑

5 февраля Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии селекционеры вывели новые сорта картофеля

ОБЩЕСТВО
Фото: Галина Бахшиева

В Башкирии селекционеры вывели новые сорта картофеля Фото: Галина Бахшиева

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Ученые Башкирского государственного аграрного университета вывели три высокоурожайных сорта картофеля — «Эрвел», «Агата НС» и «Ирендык», сообщает пресс-служба вуза.

Новые сорта адаптированы к климату Приволжского федерального округа и устойчивы к различным заболеваниям.

Главными преимуществами сорта «Эрвел» являются мощная корневая система, которая превосходит стандартные показатели в два раза и составляет 5%, универсальность (картофель годится как для пищи, так и в качестве сырья), засухоустойчивость и иммунитет к вредителям.

«Агата НС» и «Ирендык» отличаются высоким содержанием крахмала (21% и выше) и витамина С (20-28 мг %). Продуктивность «Агаты» к тому же достигает до 20 тонн, составив в 2019 году 124 центнера с гектара — более 2,5 кг с каждого куста. По словам создателя, главного научного сотрудника Башкирского ГАУ Дениса Андрианова, оба этих сорта даже после механической и тепловой обработки сохраняют свой первоначальный цвет на протяжении более пяти суток.

Селекционеры отмечают, что семена новых сортов значительно дешевле как отечественных, так и зарубежных образцов в среднем на 12 %, что позволит существенно снизить уровень импортозависимости и увеличить производство элитного семенного материала картофеля до 30 тысяч штук ежегодно.

На данный момент «Эрвел» готовится получить патент, а «Агата НС» и «Ирендык» переданы для внесения в государственный реестр селекционных достижений.

В настоящее время еще четыре новые линии картофеля ученых Башкирского ГАУ проходят госсортоиспытания по Российской Федерации.

По данным башкирского Минсельхоза, в 2019 году урожай картофеля в республике составил 848,5 тысячи тонн.

Теги: селекция, БГАУ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе самолет с пассажирами авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетной полосы
В столице Башкирии рано утром 4 февраля самолет авиакомпании «Победа» в момент разворота на торце искусственной взлётно-посадочной полосы краем основной
В Башкирии игра ребенка со спичками привела к крупному пожару в жилом доме
В Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС вечером 3 февраля поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Мусы Джалиля в селе Стар
В Башкирии активисты создали петицию в защиту уфимца после смертельной драки с педофилом
Петиция в поддержку уфимца, спасшего детей от предполагаемого педофила, на портале Change.org за сутки собрала около 30 тысяч подписей. Владимир подозре
На территории Башкирии прогнозируется резкое похолодание
В Башкирии, как и на всей Европейской территории России, в ближайшие дни вновь ожидается резкая смена погоды. В регионы начнет поступать очень холодный
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть