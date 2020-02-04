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В Башкирии в январе 2020 года родилось 50 пар двойняшек: у некоторых необычные имена

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции

В Башкирии в январе 2020 года родилось 50 пар двойняшек: у некоторых необычные имена Фото: Госкомитет РБ по делам юстиции

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

ЗАГСы Башкирии в январе текущего года зарегистрировали 50 двоен. По данным пресс-службы республиканского госкомитета по делам юстиции, 31 января двойняшки Алия и Артур Садыковы получили свой первый документ. А родились брат с сестрой 23 января в семье Руслана и Фании из Белорецка.

В Кармаскалинском районе в конце января работники местного ЗАГС поздравили с прибавлением семью Багдановых. Гульназ и Ильфак уже воспитывали сына Тимура. В начале этого года у супругов родились близняшки Артур и Руслан.

В Янауле в январе на свет появились двойняшки Нургалиевы. Малыши в дар от родителей Динары и Рамиля получили необычные имена Нурэл и Байэл. Мальчики будут воспитываться в многодетной семье. Их дома ждали три сестры.

Теги: ЗАГС
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