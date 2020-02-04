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«Я здесь глава!» В Уфе набирает популярность видео о «башкирской и татарской музыке»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

«Я здесь глава!» В Уфе набирает популярность видео о «башкирской и татарской музыке» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ», .

В интернете набирает популярность юмористический ролик про «башкирскую и татарскую» музыку под кадры фильма «Чак пик» с Джеки Чаном. Видео опубликовали крупнейшие паблики, оно гуляет по многочисленным чатам. Всего за несколько дней его посмотрели сотни тысяч человек. А может и больше.

«Башинформ» разыскал автор ролика. Им оказался артист, шоумен и музыкант, выступающий под псевдонимом Алексей Amodeus.

— Задумка такая: Джеки Чан — это как бы глава Татарстана и он приехал в Уфу, а Крис Такер это как бы глава Башкирии. В таком контексте надо смотреть. Всего четыре дня прошло, как сделал ролик, а как так получилось, что он стал популярным, я не знаю. Я лично никаких усилий к этом не предпринимал и нигде рекламы не покупал. Людям нравится, раз друг-другу пересылают. Я и раньше делал веселые озвучки короткометражных фильмов, роликов, но только друзьям показывал. Ролик навеян тем, что мы везде конкурируем — от дорог и чак-чака до «Салавата Юлаева» и «Ак Барса». Я бы не хотел такой «нездоровой» конкуренции во всем. Мы соседние республики. У нас есть общие традиции и обычаи, жить надо дружно, — говорит Алексей Amodeus.

Из публичных «уфимских» видео в портфолио Алексея – нарезка как Радий Хабиров «поет» песню «Между нами провода». Это нарезка слов из его послания и интервью, наложенных на музыку.

— Обычно на ролик часа три уходит, а тут очень трудоемко. Пришлось прослушать все видео послания, искать нужные слова. «Провода», например, совсем не было, пришлось из разных частей нарезать. Зато в итоге очень симпатично смотрится.

А вот актуально видео про супермэра, который вылетел чистить снег.

Теги: видео
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