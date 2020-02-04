Фото: Ксения Калинина Сильный мокрый снег и ветер: на Башкирию вновь обрушится непогода Фото: Ксения Калинина

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений. По данным пресс-службы ведомства, 5 февраля местами по региону ожидается гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, усиление ветра до 18 м/с, по югу республики сильный мокрый снег. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости в явлениях 500м и менее.

Температура воздуха ночью и днем составит -1,-6 градусов. На отдельных участках дорог ночью и утром ухудшение видимости в снеге, тумане 500 метров и менее.

В Уфе ожидается облачная погода. Ночью мокрый снег, дождь со снегом, местами гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный 9-14м/с, порывы до 18м/с. Днем небольшой мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14м/с. Температура воздуха ночью и днем -1,-3.