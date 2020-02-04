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Исполняющим обязанности ректора Института развития образования Башкирии стал Азат Янгиров

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Министр образования и науки республики Айбулат Хажин представил Институту развития образования Башкортостана нового руководителя.

Исполняющим обязанности ректора ИРО РБ стал доктор экономических наук Азат Янгиров.

Азат Вазирович Янгиров окончил с отличием экономический факультет БашГУ в 1999 году по специальности «Национальная экономика». В 2002 году закончил очную аспирантуру по кафедре национальной экономики с защитой в Уфимском научном центре Российской академии наук диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. В 2006 году Высшей аттестационной комиссией РФ ему присвоено ученое звание доцента. В 2009 — защитил докторскую диссертацию в Самарском государственном экономическом университете. С 2018 года возглавлял Институт стратегических исследований Башкирии.

Ранее Институтом развития образования руководила бывший министр образования Башкирии Гульназ Шафикова. В январе 2020 года она оставила эту должность.

Теги: кадровые назначения
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