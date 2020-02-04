Фото: Олег Яровиков Аптеки Башкирии проверят на предмет повышения цен на медицинские маски из-за коронавируса Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Жалоб на повышение в аптеках стоимости медицинских масок, противовирусных препаратов из-за угрозы распространения коронавируса в УФАС по Башкирии не поступало, констатировал во вторник на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» глава ведомства Андрей Хомяков.

«Что касается изменения цен на маски, лекарственные препараты, то к нам таких жалоб пока не поступало, — отметил он. — Наш регион расположен достаточно далеко от границы с КНР, но в случае поступления таких жалоб мы эту работу, разумеется, будем вести. Нам уже даны соответствующие поручения в рамках такого контроля. Будем проводить совместную работу с Росздравнадзором. В первую очередь это касается, конечно, медицинских масок и противовирусных препаратов».

Речь, в частности, идет о мониторинге аптечных сетей. При этом особое внимание уделят крупным игрокам на фармацевтическом рынке, потому что именно они оказывают существенное влияние на изменение цен, добавил Хомяков.

Как сообщало агентство «Башинформ», ранее депутат республиканского парламента Римма Утяшева заявила о том, что в Башкирии нет искусственного завышения цен на медицинские маски.

«У нас все спокойно. Маски дефицитом не стали, в аптеках всегда в наличии. Мы переговорили с директорами крупных сетевых аптек. Розничная цена колеблется от 3,8 до 8 рублей за штуку. Такой разброс цен был всегда, поэтому поводов для беспокойства у граждан республики нет», — прокомментировала она.