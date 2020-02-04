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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Стало известно, как будет выглядеть после реконструкции Советская площадь в Уфе

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях опубликовал визуализацию проекта реконструкции Советской площади в Уфе.

«Всем известная и всеми любимая Советская площадь не должна быть банальной парковкой. Это центр города и это место, откуда в далеком марте 42-го года ушли на фронт конники гвардейской шаймуратовской дивизии», — написал Радий Хабиров.

В ходе реконструкции к 2021 году планируется отремонтировать фасады прилегающих зданий, в центре будет установлен памятник генералу Шаймуратову.

По проекту предусмотрены сухие пешеходные фонтаны (без чаш), обильная растительность — деревья и кустарники.

Согласно представленной визуализации, обновление ждет не только периметр Советской площади, но и прилегающая территория.

Планируется, что к концу года площадь будет выглядеть, как на этом видео.

«Вот тогда вся площадь заиграет новыми красками и станет ещё одним местом притяжения горожан», — написал Радий Хабиров.

Теги: реконструкция, Советская площадь
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