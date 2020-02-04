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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Всемирный день борьбы против рака отмечается 4 февраля

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

С 2005 года 4 февраля во всем мире отмечается День борьбы против рака.

Врачи напоминают, что предотвратить развитие рака возможно, излечение реально при обнаружении опухоли на ранних стадиях болезни.

В настоящее время ранняя диагностика и своевременное лечение, а также профилактика остаются наиболее эффективными способами защиты.

Среди основных факторов риска развития онкологических заболеваний врачи отмечают употребление табака, алкоголя, нездоровое питание, хронический стресс, низкую физическую активность и хронические инфекции.

Стоит обратится к врачу, если наблюдаются такие симптомы:

— длительный кашель, не приносящий облегчения, имеются прожилки крови в мокроте;

— необъяснимая потеря веса, немотивированная слабость и повышенная утомляемость, повышение температуры, малокровие;

— в полости рта, на губах и языке имеются безболезненные уплотнения и язвочки;

— родимые пятна увеличиваются в размерах, кровоточат; язвочки и трещины на коже длительно не заживают и постоянно травмируются;

— нарушение прохождения пищи, чувство жжения за грудиной, снижение аппетита, тошнота;

— продолжительное урчание и тяжесть в животе, неприятные ощущения в области прямой кишки, наличие в каловых массах примеси крови и слизи;

— наличие уплотнений в молочных железах или изменение их формы, кровянистые выделения из соска, незаживающие трещины соска и появление язвочек;

— затрудненное частое мочеиспускание, изменение цвета мочи;

— боли в промежности, зуд и выделения из половых путей, выявление опухоли в нижней части живота, кровотечения, особенности при климаксе у женщин.

Онкологи подчеркивают, что интерпретировать симптомы болезни должен только врач. В настоящее время современные методы диагностики позволяют с высокой точностью установить диагноз, оценить степень распространенности опухоли, уточнить стадию болезни.

К сожалению, в онкологии существует проблема поздней обращаемости за медицинской помощью. Чаще всего связано это с тем, что на ранней стадии опухоль не вызывает клинических симптомов или они минимальны и неспецифичны, то есть могут наблюдаться и при других заболеваниях. Например, кашель — это симптом не только рака легкого, но и хронического бронхита, туберкулеза и т. д.

При появлении незначительных жалоб многие больные не сразу обращаются к врачу, предпочитая лечиться самостоятельно. При наличии злокачественной опухоли это очень опасно, так как за время такого лечения опухоль прогрессирует и вылечить пациента становится сложнее.

Иногда от обращения к врачу больных удерживает страх. Он может быть неосознанным, подсознательным. Специалисты подчеркивают, что рак — это не приговор, и многие больные полностью излечиваются.

Теги: онкология
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