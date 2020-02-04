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Россия отменяет все чартерные авиарейсы в Китай с 14 февраля

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Россия отменяет все чартерные авиарейсы в Китай с 14 февраля. Об этом журналистам сообщила вице-премьер РФ, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.

По ее словам, регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать. Однако те чартерные рейсы, которые возвращают россиян из КНР, планируется остановить 14 февраля.

«Мы обращались к нашим гражданам, которые находятся в КНР, чтобы они приняли ответственное решение по возвращению в РФ. Делается это исключительно из [соображений] сохранения здоровья этих граждан», — цитирует ТАСС слова Голиковой.

Вице-премьер также отметила, что оснований для полного закрытия авиасообщения между РФ и Китаем нет.

Напомним, после того как 1 февраля было ограничено авиасообщение между РФ и Китаем на фоне вспышки коронавируса, Минтранс разрешил авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы из городов России в Китай для того, чтобы осуществить возврат пассажиров домой.

Теги: коронавирус, чартерные рейсы в Китай
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