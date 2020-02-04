Фото: пресс-служба администрации Уфы Сотрудники уфимской мэрии выйдут на улицы для уборки территорий от снега Фото: пресс-служба администрации Уфы

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня, 4 февраля, сотрудники уфимской мэрии выйдут на субботник. В связи с введением в городе режима ЧС из-за сильного снегопада, членам столичной администрации поручено помочь коммунальщикам привести город в порядок.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин призвал своих подчиненных мобилизовать все силы и средства, которые имеются в городе, и бросить их на уборку территорий от снега. Также он попросил курирующие управления провести разъяснительную беседу с коммерческими организациями, учебными заведениями, объектами строительства о необходимости поддержания в надлежащем виде прилегающих территорий, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Вы видите, что происходит на улице, какие погодные условия. Сейчас необходимо бросить все силы на расчистку территорий города, — указал мэр на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось накануне вечером на базе Информационно-диспетчерского центра Управления гражданской защиты столицы.

Ульфат Мустафин также отметил, что нужно организовать работу на местах, в частности, обратил внимание на необходимость выстроить диалог с населением.

«Поступают жалобы, что диспетчеры городских служб вместо того, чтобы принимать обращения граждан, игнорируют их. Это недопустимо», — подчеркнул глава администрации.