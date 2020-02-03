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В Башкирии из-за метели ограничено движение по трассе Р-240 Уфа-Оренбург

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на участке автодороги общего пользования федерального значения Р-240 «Уфа-Оренбург» в Оренбургской области временно ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового автотранспорта. Об этом сообщает республиканское МЧС.

Под временное ограничение движения попадают участки автомобильной дороги в Стерлитамакском, Куюргазинском и Мелеузовском районах.

Ограничение действует с 18.30 часов 3 февраля до 3 часов ночи 4 февраля. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения снегопада.

Теги: транспорт
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