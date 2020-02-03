Фото: ИА «Башинформ» Роспотребнадзор сообщил о начале эпидемии гриппа и ОРВИ в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Республиканский Роспотребнадзор сообщает о начале эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Башкирии.

По последним данным, на пятой неделе года, с 27 января по 2 февраля в республике заболели гриппом и ОРВИ 27 469 человек, из них 69,8% – дети.

Заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией среди совокупного населения региона на 35,6% выше эпидемического порога. По сравнению с предыдущей неделей она выросла на 31,3%, информирует ведомство. Эпидпорог превышен среди детей школьного возраста на 31,9%.

В Уфе за минувшую неделю зарегистрировано 7 640 случаев заболеваний ОРВИ, в том числе у детей – 4 526 случаев. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 13%. Превышение эпидемического порога заболеваемости наблюдается среди взрослого населения на 23,1%, детей 7-14 лет – на 16,6%.

При лабораторных обследованиях от больных определяются как вирусы гриппа (А1 – пандемический штамм и В практически в равных соотношениях), так и вирусы негриппозной этиологии.

В связи с наступлением сезона эпидемического неблагополучия, Управление Роспотребнадзора напоминает меры личной профилактики. Необходимо сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, пользоваться маской, избегать тесных контактов с заболевшими, регулярно мыть руки с мылом, промывать полость носа, регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку в помещении, употреблять больше продуктов с витамином С, как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука. Использовать препараты и средства, повышающие иммунитет, лучше по рекомендации врача. В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе по согласованию с врачом можно начать прием противовирусных препаратов с профилактической целью.