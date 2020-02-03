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В Уфе впервые пройдет Математический праздник

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе впервые пройдет Математический праздник Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

8-9 февраля в Уфе, в Академии наук РБ (ул. Кирова, 15) в рамках научно-популярного фестиваля, посвященного Дню российской науки, состоится Математический праздник. Матпраздник проводится в МГУ им. М.В.Ломоносова с 1990 года. В этом году столица Башкирии впервые станет одной из региональных площадок по России.

Школьники 6-7 классов могут принять участие в олимпиаде с последующим разбором заданий, математических играх, прослушать лекции и мастер-классы. Организаторы отмечают, что задачи олимпиады не выходят за рамки школьной программы, но понадобятся воображение и смекалка. Олимпиада состоится 9 февраля в 12.00. Для участия необходима регистрация.

Также в рамках фестиваля все желающие смогут принять участие в «Открытой лабораторной». Это просветительский проект, который позволяет не только проверить свои знания, но и познакомиться с новейшими достижениями науки: химии, физики, астрономии, информатики, биологии и нейробиологии. После того, как участники лабораторной пройдут тесты,«завлабы» подробно разберут все задания и ответят на вопросы. В качестве «завлабов» выступают ведущие ученые и популяризаторы науки. Участники,набравшие наибольшее количество баллов, получат призы от организаторов. «Открытая лабораторная» состоится 8 февраля в 12.00. Регистрация по ссылке.

На протяжении двух дней гостей праздника ожидают математические игры, научный квиз, знакомство с виртуальной реальностью, роботами, беспилотными летательными аппаратами, 3D-моделированием и семинары от ведущих педагогов страны. С научно-популярной лекцией для детей и их родителей выступит учитель физики школы «Летово» Евгений Синицын, кандидат физико-математических наук, в недавнем прошлом заведующий лабораторией «Нанотехнологии» в образовательном центре «Сириус». С новыми возможностями и образовательными проектами родителей уфимских школьников познакомит эксперт профессионального сообщества программы International Baccalaureate, один из ведущих специалистов программы IB в России Лариса Корабельщикова.

Вход свободный. Справки по тел. 8 (347) 294-90-02, 8-987-254-90-02.

Теги: образование
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