Фото: ИА «Башинформ» В Уфе в связи с обильными снегопадами введен режим ЧС Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе в связи с обильными снегопадами и сильным ветром в Уфе с 17 часов 3 февраля введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», сообщает пресс-служба мэрии. Мера позволит мобилизовать все имеющиеся на территории города силы и средства и привлечь их к уборке и вывозу снега в круглосуточном режиме.

Уфимцам рекомендуют воздержаться от поездок за город. На улице также лучше быть осторожными и внимательными – налипающий мокрый снег может спровоцировать нарушение конструкций, что может привести к травмированию проходящих мимо людей. Городские власти призывают граждан аккуратнее проходить мимо жилых домов, особенно оснащенных табличкой «Опасно, сход снега!», быть аккуратными при переходе проезжей части дорог, спуске с лестниц, в частности входных групп магазинов, и выходе из транспортных средств. Автовладельцам напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения, промят не превышать скоростной режим, избегать опасных и резких маневров.