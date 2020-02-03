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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Иглинской больнице прокомментировали видео с ползающим по коридорам инвалидом

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Главный врач Иглинской центральной районной больницы Жанна Карунас рассказала агентству «Башинформ», что видеоролики о якобы ненадлежащем оказании услуг медиками учреждения, были выложены в интернет специально, а изложенные в нем факты не соответствуют действительности.

Напомним, 31 января было опубликовано видео, где один из пациентов больницы лежит на матрасе на полу в палате, а другой пациент с ограниченными способностями передвигается по полу коридора без инвалидной коляски. По утверждению автора ролика, инвалиды находятся в медучреждении без какого-либо присмотра медперсонала.

Данное видео было распространено специально, чтобы опорочить честь и достоинство нашей больницы и всех медиков в целом, считает Жанна Карунас.

«Видео, действительно, снято в нашей больнице — предположительно, летом 2019 года. В это время у нас в больнице находился мужчина-инвалид, без ступней ног. Ему 67 лет, он попал к нам еще в декабре 2018 года по медпоказаниям после операции. После выздоровления выяснилось, что у него нет никаких документов, ему некуда идти, нет жилья и нет родственников. Мы помогли ему оформить паспорт, СНИЛС, ИНН, восстановили пенсию. И больше полугода, до сентября 2019 года мужчина жил у нас в больнице, но в оказании медицинской помощи не нуждался. После сбора документов мы отправили его в Кудеевский дом-интернат, где он и проживает сейчас. То, что якобы он находился у нас без присмотра — неправда. Должное лечение своевременно он получал. В распоряжении пациента была инвалидная коляска, ее видно на кадрах видео, но мужчина сам отказался ею воспользоваться — из-за ремонта, который проходил на тот момент в больнице. Тогда по коридорам передвижение в кресле было затруднено и ему было удобно передвигаться ползком. А так он очень часто выходил курить на территорию, пользовался коляской, лифтом».

Второй пациент, который лежал на матрасе на полу, — мужчина 69 лет, у него было тяжелое хроническое психическое заболевание, которым он страдал много лет. Нуждался в постоянном уходе, говорит главврач.

«Находился он у нас на лечении в течение месяца. У больного частого возникали судороги и медсестры спустили его с кровати на пол, чтобы он не травмировался. Так было не всегда, но именно этот момент попал в видео. К сожалению, из-за осложнений заболевания мужчина скончался в июле 2019 года», — сказала Жанна Карунас.

Изложенные в видео факты представлены так, будто за пациентами некому ухаживать, говорит собеседник агенства:

«Мы работаем в соответствии с установленными требованиями и стандартами. Оказываем экстренную медпомощь, занимаемся даже не свойственным нам вопросами, вот полностью решили социальные вопросы пациента. 31 января, в день публикации видео, в районе был с визитом министр здравоохранения республики Максим Забелин. И именно в это время кто-то решил дестабилизировать обстановку в нашей больнице и очернить в целом всех медработников. Мы предполагаем, кто снял и выложил видео в интернет. Я очень надеюсь, что следователи разберутся в этом деле», — добавила Жанна Карунас.

Ранее по этим случаям, зафиксированным на видео﻿, служебную проверку организовал﻿ Минздрав РБ. Глава ведомства Максим Забелин пообещал разобраться в ситуации.

Теги: здравоохранение
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