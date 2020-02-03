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Танк Т-34 с надписью «Уфа» может храниться в подмосковном музее

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ», Сергей Николаев/.

Запечатленный на военной кинохронике танк Т-34 с написанным на башне словом «Уфа» может храниться в одном из музеев в Подмосковье. Танк считался уничтоженным, но по последним данным, он был сохранен, восстановлен как памятник, а сейчас является музейным экспонатом. Об этом было заявлено в рамках презентации акции в честь 75-летия Великой Победы «75 неизвестных фактов. Республика Башкортостан в годы войны».

Широкую известность танк «Уфа» получил после включения его графического изображения в пятую часть популярной компьютерной игры «Call of Duty» под названием «World at War». При этом разработчики компьютерной графики опирались на кадры документальной видеохроники.

Судя по наличию на кадрах снега, машина была запечатлена фронтовым оператором зимой 1944-1945 годов. Вероятным местом съемки могла быть Венгрия, где в этот период шли ожесточенные бои в районе озера Балатон, одна из прибалтийских стран или Восточная Германия.

Среди причин появления слова «Уфа» на башне воевавшего танка в СМИ назывался тот факт, что он был куплен на деньги рабочих Уфимского паровозоремонтного завода (ныне УТРЗ), а в экипаж боевой машины даже вошел один из них. Однако на самом предприятии документальных фактов, подтверждающих эту версию, не сохранилось. В качестве наиболее вероятной причины появления надписи можно назвать простое наличие в экипаже одного или нескольких уфимцев.

Председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Рамиль Рахимов пояснил ИА «Башинформ», что проверка версии нахождения танка «Уфа» в одном из музеев будет идти на основе архивных данных и сверки сохранившихся на корпусе боевой машины серийных номеров, по которым можно достаточно точно отследить ее боевой путь.

Теги: танк, 75-летие Победы
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