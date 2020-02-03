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Акция «Булгаковский лес» отмечена специальным призом премии «Серебряный Лучник»

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ».

В Нижнем Новгороде состоялась IX Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». 19 лучших проектов из 10 регионов Приволжья были представлены в шести номинациях.

Экологическая акция «Булгаковский лес» компании «Башспирт» отмечена специальным призом жюри. В октябре прошлого года совет директоров АО «Башспирт» во главе с Александром Сидякиным, топ-менеджмент госхолдинга, руководители профильных ведомств, представители ведущих медиа республики высадили 700 деревьев на площадке рядом со строящимся заводом «Башбиоспирт» в селе Булгаково.

Участники экологической акции высадили семь видов хвойных и лиственных крупномеров в форме цветка курая. Булгаковским лесом можно любоваться при перелетах через международный аэропорт имени Мустая Карима в Уфе.

На «Серебряном Лучнике» республику представило и Министерство природопользования и экологии Башкортостана. Экопроект «Зеленая Башкирия» в номинации «Продвижение государственных, общественных и социальных программ» вошел в финал региональной премии.

Национальная премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена в 1997 году. За эти годы в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 4000 проектов.

Теги: Башспирт, Серебряный Лучник
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