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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил проверить условия жизни ветеранов

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам в районах проверить условия жизни ветеранов Великой Отечественной войны.

«Участников войны, ветеранов осталось совсем мало. Их количество сотнями исчисляется. Мы нашли ветерана Башкавдивизии в Мишкинском районе. Живет плохо, удобства на улице. Надо всем миром взяться и помочь создать базовые условия жизни», — обратился Радий Хабиров к главам муниципалитетов на оперативном совещании в понедельник, 3 февраля.

Он поручил внимательно осмотреть состояние, условия жизни и оказать помощь ветеранам. А также напомнил о необходимости работы с воинскими мемориалами и захоронениями, наведении порядка в населенных пунктах в рамках объявленного «Года эстетики».

«Грядет Фольклориада, в Башкирию приедут представители 85 стран. Каждый район будет участником этого события. В наведении порядка нет ничего плохого: все мы, когда ждем гостей, прибираемся. И на местах также надо: начинайте готовиться, планируйте уборку, укладку асфальта, старую технику уберите», — сказал Радий Хабиров.

Теги: ветераны, Радий Хабиров
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