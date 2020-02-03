Миллион, жилье, прибавка. Что в Башкирии положено молодым специалистам

ГРАНТЫ И ВЫПЛАТЫ

1. Кому:

молодым учителям, работающим в сельской местности.

Сколько:

100 грантов от главы республики по 600 тысяч рублей.

Условия: распределяются по конкурсу. Участвовать могут учителя до 35 лет, работающие не менее двух лет в населенных пунктах, где живет менее 10 тысяч человек. Победители должны проработать в учебном заведении не менее 10 лет.

Куда обращаться: к своему работодателю.

Где читать подробнее: приложение №2 к указу Главы Республики Башкортостан № УГ-170 от 11 июня 2019﻿.

2. Кому:

молодым учителям.

Сколько

: 25 грантов от главы республики по 40 тысяч рублей.

Условия: распределяются по конкурсу раз в два года. Участвовать могут учителя до 30 лет, работающие не менее двух лет.

Куда обращаться: к своему работодателю.

Где читать подробнее: приложение №2 указа президента Республики Башкортостан от 18.06.2011 № УП-278﻿.

3. Кому и сколько: ежегодная выплата обучающимся по программам специалитета – 5000 рублей, обучающимся по программам ординатуры – 8000 рублей.

Какие условия: нужно заключить договор о целевом обучении.

Куда обращаться: в местное управление здравоохранения.

Где читать подробнее: постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 ноября 2017 года N 566﻿.