Миллион, жилье, прибавка. Что в Башкирии положено молодым специалистам
Миллион, жилье, прибавка. Что в Башкирии положено молодым специалистам Фото: Олег Яровиков
УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.
В поисках себя и лучшей доли вовсе не обязательно уезжать далеко от дома. Знаете ли вы, что совершенно законно выпускники вузов и молодые специалисты могут получить от республики до миллиона рублей, деньги на квартиру, оплачиваемую стажировку и многое другое. Мы собрали в одном месте все «пряники» для молодежи и ссылки на официальные документы, где эти права прописаны.
- Кому:
- медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, переехавшим с 2019 года на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек.
- медицинским работникам с высшим образованием по специальностям «Акушерство и гинекология», «Анестезиология и реаниматология», «Неонатология», «Онкология», «Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Урология», «Кардиология», «Оториноларингология», «Неврология», «Эндокринология», «Детская хирургия», «Скорая медицинская помощь», переехавшим в сельскую местность.
- врачам, работающим с 2012 года в сельской местности и не попавшим ранее в программу «Земский доктор».
Какие условия: проработать в сельской местности пять лет.
Куда обращаться: в местное управление здравоохранения.
Где читать подробнее:
- постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 июля 2019 года №455.
— постановление Правительства Республики Башкортостан от 17 апреля 2019 года № 230
— постановление Правительства Республики Башкортостан от 07 мая 2019 года № 278
2. Кому:
- фельдшерам, после 1 января 2016 года устроившимся на работу в фельдшерско-акушерские пункты Башкирии.
Какие условия: проработать не менее пяти лет.
Куда обращаться: в местное управление здравоохранения.
Где читать подробнее: постановление Правительства Республики Башкортостан от 22 ноября 2016 года №495.
3. Кому:
- выпускникам аграрных вузов по специальностям «Агрономия», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Зоотехния», «Ветеринария», «Механизация сельского хозяйства», «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; «Экономика и управление на предприятии (в аграрном производстве)» в возрасте до 35 лет.
Сколько: 500 тысяч.
Какие условия: устроиться работать на сельскозяйственное предприятие в год окончания учебы, отработать три года.
Где читать подробнее: постановление Правительства Республики Башкортостан от 31 июля 2009 года № 305.
- желающим переехать в село и сельчанам, работающим в сельхозпредприятии (в том числе ветеринаром) или социальной сфере. Важно работать именно в сельской местности, не иметь своего жилья или быть нуждающимся в улучшении жилищных условий.
- размер господдержки — 70% от стоимости жилья. Остальное вы должны выплатить сами.
- Есть ограничения по стоимости и площади. Для расчета компенсации будут использовать стоимость квадратного метра — 30 тысяч рублей, а площадь — в зависимости от количества членов семьи. Для одиноко проживающих граждан это 33 кв. м, для семьи из двух человек — 42 кв. м, если в семье три и более человек — по 18 кв. м. на каждого.
- Например, если в семье четыре человека (папа, мама и двое детей), им полагается жильё площадью 72 кв. м. Размер выплаты составит 72 кв. м * 30 000 рублей * 70% = 1 512 000 рублей.
- Вы можете купить дом и большей площади, но компенсируют вам только в пределах норматива.
- Можно использовать материнский капитал.
- Получив субсидию, вы должны будете проработать на селе не менее пяти лет.
Где читать подробнее: постановление Правительства РБ от 12.12.2019 года № 728.
- молодым учителям, впервые поступившим на работу после университета.
Куда обращаться: к своему работодателю.
Где читать подробнее: постановление Правительства РБ от 27.10.2008 № 374
2. Кому:
- молодым специалистам по работе с молодежью, психологам
Условия: для тех, кому пока нет 30 лет, получившим высшее образование и устроившимся на работу в течение трех месяцев после получения диплома. Действует первые три года работы.
Куда обращаться: к своему работодателю.
Где читать подробнее: п.9.7 постановления Правительства Республики Башкортостан от 16 октября 2012 года №367.
3. Кому:
- молодым спортивным тренерам.
Условия: для получивших первое высшее или среднее профессиональное образование и устроившихся на работу в течение года после получения диплома. Действует первые четыре года работы.
Куда обращаться: к своему работодателю.
Где читать подробнее: п.15.3 постановления Правительства Республики Башкортостан от 17 ноября 2014 года №515.
- молодым учителям, работающим в сельской местности.
Условия: распределяются по конкурсу. Участвовать могут учителя до 35 лет, работающие не менее двух лет в населенных пунктах, где живет менее 10 тысяч человек. Победители должны проработать в учебном заведении не менее 10 лет.
Куда обращаться: к своему работодателю.
Где читать подробнее: приложение №2 к указу Главы Республики Башкортостан № УГ-170 от 11 июня 2019.
2. Кому:
- молодым учителям.
Условия: распределяются по конкурсу раз в два года. Участвовать могут учителя до 30 лет, работающие не менее двух лет.
Куда обращаться: к своему работодателю.
Где читать подробнее: приложение №2 указа президента Республики Башкортостан от 18.06.2011 № УП-278.
3. Кому и сколько: ежегодная выплата обучающимся по программам специалитета – 5000 рублей, обучающимся по программам ординатуры – 8000 рублей.
Какие условия: нужно заключить договор о целевом обучении.
Куда обращаться: в местное управление здравоохранения.
Где читать подробнее: постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 ноября 2017 года N 566.
- выпускникам, не нашедшим работу в течение года после получения диплома.
Какие условия: продолжительность участия в стажировке не может превышать шесть месяцев. По статистике, 70% стажеров закрепляются на предприятии.
Куда обращаться: в Центр занятости.
Где читать подробнее: постановление Правительства Республики Башкортостан от 23 августа 2017 года № 387.