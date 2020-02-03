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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Миллион, жилье, прибавка. Что в Башкирии положено молодым специалистам

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Миллион, жилье, прибавка. Что в Башкирии положено молодым специалистам Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.

В поисках себя и лучшей доли вовсе не обязательно уезжать далеко от дома. Знаете ли вы, что совершенно законно выпускники вузов и молодые специалисты могут получить от республики до миллиона рублей, деньги на квартиру, оплачиваемую стажировку и многое другое. Мы собрали в одном месте все «пряники» для молодежи и ссылки на официальные документы, где эти права прописаны.

ПОДЪЕМНЫЕ
  1. Кому:
  • медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, переехавшим с 2019 года на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек.
  • медицинским работникам с высшим образованием по специальностям «Акушерство и гинекология», «Анестезиология и реаниматология», «Неонатология», «Онкология», «Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Урология», «Кардиология», «Оториноларингология», «Неврология», «Эндокринология», «Детская хирургия», «Скорая медицинская помощь», переехавшим в сельскую местность.
  • врачам, работающим с 2012 года в сельской местности и не попавшим ранее в программу «Земский доктор».
Сколько: миллион рублей.

Какие условия: проработать в сельской местности пять лет.

Куда обращаться: в местное управление здравоохранения.

Где читать подробнее:

- постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 июля 2019 года №455﻿.

— постановление Правительства Республики Башкортостан от 17 апреля 2019 года № 230﻿

— постановление Правительства Республики Башкортостан от 07 мая 2019 года № 278﻿

2. Кому:

  • фельдшерам, после 1 января 2016 года устроившимся на работу в фельдшерско-акушерские пункты Башкирии.
Сколько: 500 тысяч рублей.

Какие условия: проработать не менее пяти лет.

Куда обращаться: в местное управление здравоохранения.

Где читать подробнее: постановление Правительства Республики Башкортостан от 22 ноября 2016 года №495.﻿

3. Кому:

  • выпускникам аграрных вузов по специальностям «Агрономия», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Зоотехния», «Ветеринария», «Механизация сельского хозяйства», «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; «Экономика и управление на предприятии (в аграрном производстве)» в возрасте до 35 лет.
Пособие могут получить до 70 человек в год.

Сколько: 500 тысяч.

Какие условия: устроиться работать на сельскозяйственное предприятие в год окончания учебы, отработать три года.

Где читать подробнее: постановление Правительства Республики Башкортостан от 31 июля 2009 года № 305﻿.

ПОМОЩЬ С ПОКУПКОЙ ЖИЛЬЯ
Кому:

  • желающим переехать в село и сельчанам, работающим в сельхозпредприятии (в том числе ветеринаром) или социальной сфере. Важно работать именно в сельской местности, не иметь своего жилья или быть нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Какие условия:

  • размер господдержки — 70% от стоимости жилья. Остальное вы должны выплатить сами.
  • Есть ограничения по стоимости и площади. Для расчета компенсации будут использовать стоимость квадратного метра — 30 тысяч рублей, а площадь — в зависимости от количества членов семьи. Для одиноко проживающих граждан это 33 кв. м, для семьи из двух человек — 42 кв. м, если в семье три и более человек — по 18 кв. м. на каждого.
  • Например, если в семье четыре человека (папа, мама и двое детей), им полагается жильё площадью 72 кв. м. Размер выплаты составит 72 кв. м * 30 000 рублей * 70% = 1 512 000 рублей.
  • Вы можете купить дом и большей площади, но компенсируют вам только в пределах норматива.
  • Можно использовать материнский капитал.
  • Получив субсидию, вы должны будете проработать на селе не менее пяти лет.
Куда обращаться: в МФЦ, отдел сельского хозяйства района или республиканский Центр сельскохозяйственного консультирования. Его телефон (347)273-15-10.

Где читать подробнее: постановление Правительства РБ от 12.12.2019 года № 728﻿.

ПРИБАВКА К ЗАРПЛАТЕ
1. Кому:

  • молодым учителям, впервые поступившим на работу после университета.
Какие условия: премия в размере 0,3% от платы за фактическую нагрузку. Действует три года до получения квалификационной категории.

Куда обращаться: к своему работодателю.

Где читать подробнее: постановление Правительства РБ от 27.10.2008 № 374 ﻿

2. Кому:

  • молодым специалистам по работе с молодежью, психологам
Сколько: 20% от оклада.

Условия: для тех, кому пока нет 30 лет, получившим высшее образование и устроившимся на работу в течение трех месяцев после получения диплома. Действует первые три года работы.

Куда обращаться: к своему работодателю.

Где читать подробнее: п.9.7 постановления Правительства Республики Башкортостан от 16 октября 2012 года №367﻿.

3. Кому:

  • молодым спортивным тренерам.
Сколько: до 50% от оклада.

Условия: для получивших первое высшее или среднее профессиональное образование и устроившихся на работу в течение года после получения диплома. Действует первые четыре года работы.

Куда обращаться: к своему работодателю.

Где читать подробнее: п.15.3 постановления Правительства Республики Башкортостан от 17 ноября 2014 года №515﻿.

ГРАНТЫ И ВЫПЛАТЫ
1. Кому:

  • молодым учителям, работающим в сельской местности.
Сколько: 100 грантов от главы республики по 600 тысяч рублей.

Условия: распределяются по конкурсу. Участвовать могут учителя до 35 лет, работающие не менее двух лет в населенных пунктах, где живет менее 10 тысяч человек. Победители должны проработать в учебном заведении не менее 10 лет.

Куда обращаться: к своему работодателю.

Где читать подробнее: приложение №2 к указу Главы Республики Башкортостан № УГ-170 от 11 июня 2019﻿.

2. Кому:

  • молодым учителям.
Сколько: 25 грантов от главы республики по 40 тысяч рублей.

Условия: распределяются по конкурсу раз в два года. Участвовать могут учителя до 30 лет, работающие не менее двух лет.

Куда обращаться: к своему работодателю.

Где читать подробнее: приложение №2 указа президента Республики Башкортостан от 18.06.2011 № УП-278﻿.

3. Кому и сколько: ежегодная выплата обучающимся по программам специалитета – 5000 рублей, обучающимся по программам ординатуры – 8000 рублей.

Какие условия: нужно заключить договор о целевом обучении.

Куда обращаться: в местное управление здравоохранения.

Где читать подробнее: постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 ноября 2017 года N 566﻿.

ОПЛАЧИВАЕМАЯ СТАЖИРОВКА
Кому:

  • выпускникам, не нашедшим работу в течение года после получения диплома.
Сколько: по договоренности с предприятием. Государство компенсирует им до 18,2 тыс. рублей ежемесячно.

Какие условия: продолжительность участия в стажировке не может превышать шесть месяцев. По статистике, 70% стажеров закрепляются на предприятии.

Куда обращаться: в Центр занятости.

Где читать подробнее: постановление Правительства Республики Башкортостан от 23 августа 2017 года № 387﻿.

Теги: молодежь
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