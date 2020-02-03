Фото: ИА «Башинформ» Радий Хабиров: «Фактов заболевания новым коронавирусом на территории Башкортостана нет» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане, по состоянию на 3 февраля, больных новым коронавирусом не зарегистрировано. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил руководитель республики Радий Хабиров.

«Нам поступил целый ряд указаний от Минздрава РФ. Мы должны все их выполнять. Но, в целом, фактов заболевания на территории Башкортостана нет. Будем контролировать. Дай Бог, чтобы мы эту беду прошли. Мы готовы ко всем последствиям. Минздрав должен быть начеку», — сказал глава Башкирии.

По словам председателя Госкомитета РБ по ЧС Фарита Гумерова, в республике организован комплекс противоэпидемических мероприятий по недопущению ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«В частности, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в аэропорту «Уфа». Создан необходимых запас противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Проработаны вопросы немедленной изоляции с подозрением на заболевание и установление меднаблюдения за контактными лицами. Отработан алгоритм действий медперсонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию», — отметил он.

Глава Госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов добавил, что с 1 февраля временно приостановлены пассажирские авиаперевозки между российскими и китайскими авиакомпаниями, в том числе коммерческие.

«Если пассажир не вылетел в КНР из РФ, рекомендуется не делать этого без крайней необходимости. Если пассажир решил отказаться от поездки, российские авиакомпании вернут стоимость авиабилета», — сказал руководитель Госкомтранса.

Вице-премьер правительства республики Ленара Иванова призвала жителей региона к бдительности: использовать маски в местах массового скопления людей, а также пользоваться дезинфицирующими средствами.

Как информировало агентство «Башинформ», на территории республики организован комплекс противоэпидемических мероприятий по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.