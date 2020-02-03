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В Башкирии в первую неделю февраля не ожидается «февральских морозов» - синоптики

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в первую неделю февраля не ожидается «февральских морозов» - синоптики Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии температура воздуха на этой неделе будет на 1,5-2 градуса выше нормы, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня в Башкирии ожидается температура воздуха днем от 0 до -5, ночью -5 до -10; в столице республики: -2 градуса днём, -1 ночью и местами небольшой снег. Днем небольшой мокрый снег, в западной половине республики до умеренного, местами метель, гололед, на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный, днем местами порывы до сильного.

Завтра, 4 февраля, синоптики прогнозируют мокрый снег, днем с дождем, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5, днем +3,-2.

5 февраля по республике ночью снег с дождем, днем местами небольшой мокрый снег, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем -1,-6.

К выходным температура воздуха опустится максимум до -10 градусов.

Теги: погода
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