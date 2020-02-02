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СК Башкирии проверяет Иглинскую больницу, где инвалиду приходилось передвигаться ползком

ОБЩЕСТВО
Фото: скрин видео

СК Башкирии проверяет Иглинскую больницу, где инвалиду приходилось передвигаться ползком Фото: скрин видео

УФА, 2 фев 2020. /ИА «Башинформ» /.

В Башкирии следственное управление СК России по республике организовало доследственную проверку по сообщению о ненадлежащем оказании услуг в больнице села Иглино.

Ранее СМИ распространили видеозапись из Иглинской центральной районной больницы, где один из пациентов лежал на матрасе на полу, а другой пациент с ограниченными способностями передвигался по полу без инвалидной коляски. По утверждению автора ролика, больные, в их числе инвалиды, находятся здесь без какого-либо присмотра медперсонала.

В настоящее время следователям предстоит опросить пациентов, руководство и работников медицинского учреждения, изучить должностные инструкции и иную документацию, установить все причины и условия, способствующие произошедшему, говорится в сообщении СК. Действиям руководства и работникам больницы будет дана правовая оценка. Ход и результаты проверки находятся на контроле у руководства следственного управления республики.

Ранее по этим случаям, зафиксированным на видео﻿, служебную проверку организовал﻿ Минздрав РБ. «Глаза на такие моменты я не закрывал и закрывать не буду, — отозвался﻿ об этом министр Максим Забелин и пообещал разобраться в ситуации.

Теги: здравоохранение, следком
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