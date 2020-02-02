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В Башкирии подать заявление на охоту теперь можно через сайт госуслуг

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии подать заявление на охоту теперь можно через сайт госуслуг Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии подать заявление на охоту теперь можно через сайт госуслуг, сообщает Минэкологии региона.

Любой охотник, желающий получить разрешение на добычу животных, уже сейчас может подать соответствующее заявление в электронном виде для получения государственной услуги, которая доступна по ссылке.

Охотнику после подачи электронного заявления и проверки заявления сотрудником Минэкологии РБ будет доступен функционал онлайн оплаты государственной пошлины со скидкой 30%. Размер госпошлины составит 455 рублей.

﻿«Обращаем внимание охотников на то, что планируемое к добыче количество охотничьих ресурсов (куница лесная, бобр, сурок, глухарь, тетерев, водяной пастушок, малый погоныш, погоныш-крошка, погоныш, большой погоныш, камышница) следует предварительно согласовать с сотрудником министерства по телефону, указанному в форме электронного заявления, так как для каждого охотничьего угодья устанавливаются предельно допустимые нормы добычи по каждому из этих видов животных», — отметил заместитель начальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Глеб Егоров.

Теги: охота
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