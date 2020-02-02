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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии в хранилищах Национального архива ознакомился с документами ВОВ

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 фев 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров в день воинской славы – разгрома фашистов в Сталинградской битве – посетил Национальный архив республики. Сегодня там хранится более 13 тысяч фондов, 2,6 млн. дел. Они содержат ценные, особо ценные и уникальные документы по истории нашего края с 1749 по 2019 годы, фонды, относящиеся к дореволюционному периоду, фонды советского и постсоветского периодов, документы КПСС и ВЛКСМ, фонды личного происхождения. Одной из важных задач, стоящих перед архивом, является перевод документов на электронные носители.

Главе Башкортостана рассказали, что уже оцифровано 22 304 дела особо ценных документов, что составляет 39% от общего количества. Это фонды материалов переписей населения конца XVIII – середины XIX вв., 1917, 1920, 1926 гг., метрические книги православных и мусульманских приходов.

В 2008 году начался процесс сканирования особо ценных документов, находящихся на хранении в архиве. В связи с тем, что имевшиеся в наличии планетарные книжные сканеры морально и физически устарели, в 2017-2018 годах правительством республики были выделены средства в размере 20,6 млн рублей на закупку четыре новых планетарных сканеров, технических станций и программного обеспечения. Их приобретение позволило в 4,5 раза увеличить темпы сканирования документов. Радий Хабиров посмотрел за процессом сканирования архивных документов и отметил важность деятельности сотрудников учреждения в вопросах сохранения исторических документов.

Ежегодно в архиве готовится к изданию новый сборник документов и материалов. К 75-летию Победы подготовлена и передана в издательство «Китап» книга «Дивизии Башкортостана на фронтах Великой Отечественной войны».

Теги: Национальный архив РБ
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