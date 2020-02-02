Радий Хабиров отдал на хранение в Национальный архив мемуары фронтовиков о Башкавдивизии

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 фев 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня в России празднуется День воинской славы – разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В день памяти подвига советских солдат глава Башкортостана Радий Хабиров посетил Национальный архив республики, где он передал на хранение мемуары фронтовиков. Эти бесценные документы главе региона отдали жители села Петровское Луганской народной республики в ходе визита Радия Хабирова на Донбасс

.«Документы личного происхождения, которые нам передал Радий Фаритович имеют большое историческое значение, так как любой факт о событиях того периода проливает свет и вносит ясность в ситуацию, в которой оказались бойцы и командиры 112-й Башкирской кавалерийской дивизии во время Великой Отечественной войны. В этих тетрадях есть воспоминания бывшего адъютанта командира 15-й гвардейской кавалерийской дивизии, старшего лейтенанта в отставке Шаврукова, очевидцев событий местных жителей: Карповой Надежды, Токаревой Полины, Иванова Василия. В частности, можно прочитать, что после кровопролитных боев местные жители под покровом ночи, забирали с поля боя раненных бойцов нашей Башкирской дивизии выхаживали и лечили. Это ценнейшие реликвии о событиях февраля 1943 года», — рассказал заместитель директора Национального архива Башкортостана Ниязбай Салимов.

По словам директора Национального архива Галея Хайритдинова, некоторые бойцы 112-й Башкирской кавалерийской дивизии остались жить в селе Петровское, обзавелись семьями, в этих тетрадях есть и их благодарственные слова. В этих мемуарах сохранилась стилистика тех лет, в планах работников архива издать эти мемуары отдельной книгой, чтобы у всех была возможность их прочитать.

Радий Хабиров поддержал эту идею и сказал, что книга должна быть издана в подарочном варианте.

«Когда мы были в прошлом году в селе Петровское, нас там встретили очень тепло, школьники, местные жители. И к нам подходит пожилой казак и передает нам эти тетради. Он их хранил у себя несколько десятков лет. Мы тогда конечно не понимали их ценности, это понимание потом пришло. На братской могиле, где захоронен генерал Шаймуратов, бойцы нашей дивизии установлен памятник. За ним очень бережно и трепетно ухаживают. В этих тетрадях на мой взгляд – бесценная информация. Я хочу, каждую из них тоже хочу внимательно прочитать, их должны досконально изучить и историки», — отметил Радий Хабиров.

«Если мы не будем знать своей истории, помнить о подвиге нашего народа мы перестанем существовать как люди, как нация, как башкортостанцы перестанем существовать. У нас такие герои, о которых надо снимать фильмы, нужно на понятном для наших детей языке и формате разъяснять и показывать нашим детям и молодежи, что у нас есть такие герои», — подчеркнул глава региона.

По его мнению, мы еще не до конца осознали величие Шаймуратова и подвига бойцов дивизии. Это был крупный военачальник с непростой судьбой, он был военный атташе, знал уйгурский, китайский, работал в Северном Китае. Глава Башкортостана осмотрел небольшую выставку, посвященную Башкирской кавалерийской дивизии, в которую вошли часть рассекреченных в прошлом году документов о формировании на территории республики воинской части. В них содержатся и нарисованные карандашом эскизы боевого знамени дивизии. Радию Хабирову директора архива подарил ксерокопию этих эскизов.Время создания переданных в архив документов (воспоминания, статьи с их публикацией в местной газете) разными авторами — 1966, 1975, 1981 годы. Здесь есть воспоминания записи об оккупации и борьбе партизан с немецкой армией в 1942–1943 гг., оказании помощи раненным советским солдатам и офицерам.

Документы являются свидетельством героического подвига советского народа в Великой Отечественной войне. В представленных документах зафиксированы конкретные имена, фамилии, описания событий в привязке к датам и местности.

Особую ценность документы представляют в связи с тем, что 15-я гвардейская кавалерийская дивизия действовала совместно с 16-й гвардейской Башкирской кавалерийской дивизией в составе корпуса, и в воспоминаниях имеются свидетельства о боевых действиях 16-й гвардейской, ее командире – генерал-майоре Миннагали Шаймуратове. Они содержат также ряд исторических фактов в истории 16-й гвардейской Башкирской кавалерийской дивизии.

Напомним, что к июлю 1942 года дивизия находилась на передовой в составе Брянского и Юго-Западного фронтов. В октябре переходит в подчинение Воронежского фронта. 10 ноября 1942 года Шаймуратов получает очередное звание генерал-майора. Во время глубокого рейда по тылам противника, в котором она оказалась благодаря приказу командира корпуса, который гласил, что в ночь на 10 февраля 55-ю и 112-ю кавалерийские дивизии выводятся на рубеж высот 163,4 и 134,3 — село Сабодка и в 18-00 часов атакуют Ворошиловград с запада. Однако корпус был втянут в бои по частям. 112-я гвардейская кавалерийская дивизия наступала на юго-западную окраину города. Противник контратаковал боевые порядки 112-й кавалерийской дивизии при поддержке танков и самолетов, массированным налетом артиллерии, дивизия была вынуждена отступать на рубеж в одном километре северо-западнее села Васильевка.

23 февраля 1943 года генерал-майор Миннигали Шаймуратов героически погибает во время выхода дивизии из рейда.