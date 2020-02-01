Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.13 ↑

EUR 69.59 ↓

1 февраля Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе оштрафовали родителей детей-инвалидов за парковку возле реабилитационного центра

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе оштрафовали родителей детей-инвалидов за парковку возле реабилитационного центра.

Родители привозят двух детей на реабилитацию в центр патологии речи на Достоевского, 14 из Чишмов.

Возле центра организована парковка на 20 машин. Сюда на лечение приезжают дети из районов Башкирии.

«Поставить машину можно только туда, где смог, двор после снегопадов не очищен», — рассказывает глава семьи Артур Галеев.

«В четверг, 30 января, привез детей на лечение. Нашел место для парковки, где местные жители оставляют автомобили. Там даже колея накатана. А после лечения выхожу, а под дворником бланк-приглашение в опорный пункт полиции из-за нарушения статьи 6.5 КОАП», — говорит Артур.

Мужчина сходил, где на него составили протокол: якобы припарковался на хозяйственной площадке.

«Но я не местный, не знал. Полицейские даже не обратили внимания на то, что на машине висит знак «инвалид», — говорит Артур Галеев.

Теперь семье грозит штраф от 500 до 2000 рублей — на них составили протокол за нарушение и дали повестку на заседание, где определят окончательную сумму.

«Могли же объяснить на первый раз. Ответили, что предупреждения по этой статье нет, сразу штраф. Поеду в администрацию: если не появлюсь, то платить придется две тысячи рублей», — говорит Артур Галеев.

По словам мужчины, он попытался выяснить, где разрешено парковаться инвалидам, если улица под снегом, и почему полицейские не следят за тем, что не соблюдаются права инвалидов: ведь в каждом дворе для людей с ограничениями здоровья парковочные места обязательны. Артуру Галееву посоветовали написать об этом депутатам Госдумы.

Теги: штрафы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Стали известны результаты обследования троих туристов, прилетевших из Китая в Уфу
В уфимскую инфекционную клиническую больницу №4 с температурой были госпитализированы три пассажира, которые вернулись из Китая 27 января рейсом Санья-У
Какой будет погода в Башкирии в феврале?
По сведениям Гидрометцентра России, наступающий февраль будет холоднее января. «Общий, фоновый прогноз: февраль не ожидается суперхолодным, но темпер
В феврале жителей Башкирии ждет дополнительный выходной
23 февраля жители Башкирии, как и вся Россия, будут отмечать День защитника Отечества. В 2020 году праздник выпал на воскресенье, поэтому добавился еще
11 главных вопросов о сертификате на оплату детских кружков в Башкирии
С осени 2019 года каждый ребенок с пяти до восемнадцати лет имеет право получить от государства сертификат, которым можно оплатить кружки, спортивные се
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть