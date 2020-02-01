УФА, 1 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе оштрафовали родителей детей-инвалидов за парковку возле реабилитационного центра.

Родители привозят двух детей на реабилитацию в центр патологии речи на Достоевского, 14 из Чишмов.

Возле центра организована парковка на 20 машин. Сюда на лечение приезжают дети из районов Башкирии.

«Поставить машину можно только туда, где смог, двор после снегопадов не очищен», — рассказывает глава семьи Артур Галеев.

«В четверг, 30 января, привез детей на лечение. Нашел место для парковки, где местные жители оставляют автомобили. Там даже колея накатана. А после лечения выхожу, а под дворником бланк-приглашение в опорный пункт полиции из-за нарушения статьи 6.5 КОАП», — говорит Артур.

Мужчина сходил, где на него составили протокол: якобы припарковался на хозяйственной площадке.

«Но я не местный, не знал. Полицейские даже не обратили внимания на то, что на машине висит знак «инвалид», — говорит Артур Галеев.

Теперь семье грозит штраф от 500 до 2000 рублей — на них составили протокол за нарушение и дали повестку на заседание, где определят окончательную сумму.

«Могли же объяснить на первый раз. Ответили, что предупреждения по этой статье нет, сразу штраф. Поеду в администрацию: если не появлюсь, то платить придется две тысячи рублей», — говорит Артур Галеев.

По словам мужчины, он попытался выяснить, где разрешено парковаться инвалидам, если улица под снегом, и почему полицейские не следят за тем, что не соблюдаются права инвалидов: ведь в каждом дворе для людей с ограничениями здоровья парковочные места обязательны. Артуру Галееву посоветовали написать об этом депутатам Госдумы.