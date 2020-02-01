В Башкирии за сутки поступило 6700 заявлений на запись в первый класс
В Башкирии за сутки поступило 6700 заявлений на запись в первый класс Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 1 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В Башкирии за сутки на сайт для записи в первый класс поступило 6700 заявок, а на сайте возникли технические неполадки.
Об этом сообщил вице-премьер правительства Башкирии Фанур Ягафаров.
«Техника дала сбой. Поэтому, отвечаю на многочисленные вопросы — без учёбы никто не останется. Дети 1 сентября сядут за парты», — написал Фанур Ягафаров на странице в Facebook.
До 30 июня прием заявлений будет организован для тех, кто живет на территориях, закрепленных за конкретными школами, а с 1 июля — для остальных детей (при этом обязательное условие наличие свободных мест в школе).
«Что касается технического сбоя — наши коллеги эти проблемы устранили. Заявления принимаются через сайте АИС «Электронное комплектование школ». За исправной работой портала следит служба технической поддержки. Если возникли проблемы при подаче заявлений, надо звонить по телефону: +7(347) 266 10 96. Кроме этого, заявления принимают через региональный портал государственных услуг. Если возникнут проблем в этом случае, позвоните по номеру +7 (347) 218 00 00. Служба поддержки несет круглосуточное дежурство», — сообщил Фанур Ягафаров.