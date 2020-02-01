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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии за сутки поступило 6700 заявлений на запись в первый класс

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за сутки поступило 6700 заявлений на запись в первый класс Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии за сутки на сайт для записи в первый класс поступило 6700 заявок, а на сайте возникли технические неполадки.

Об этом сообщил вице-премьер правительства Башкирии Фанур Ягафаров.

«Техника дала сбой. Поэтому, отвечаю на многочисленные вопросы — без учёбы никто не останется. Дети 1 сентября сядут за парты», — написал Фанур Ягафаров на странице в Facebook.

До 30 июня прием заявлений будет организован для тех, кто живет на территориях, закрепленных за конкретными школами, а с 1 июля — для остальных детей (при этом обязательное условие наличие свободных мест в школе).

«Что касается технического сбоя — наши коллеги эти проблемы устранили. Заявления принимаются через сайте﻿ АИС «Электронное комплектование школ». За исправной работой портала следит служба технической поддержки. Если возникли проблемы при подаче заявлений, надо звонить по телефону: +7(347) 266 10 96. Кроме этого, заявления принимают через региональный портал государственных услуг. Если возникнут проблем в этом случае, позвоните по номеру +7 (347) 218 00 00. Служба поддержки несет круглосуточное дежурство», — сообщил Фанур Ягафаров.

Теги: запись в первые классы
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