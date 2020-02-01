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1 февраля Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии возникли неполадки при электронной записи в первый класс

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии у родителей возникла проблема подачи заявлений в электронном виде из-за технических сбоев. Пользователи сообщают об ошибке из всех районов республики.

1 февраля в 00.00 часов начался прием заявлений на зачисление школьников в первый класс.

В региональном Минобразования сообщили, что заявления принимаются на портале сервиса электронной очереди в школы Республики Башкортостан. Из-за высокой активности на портале может возникнуть необходимость обновления страницы.

Для удобства жителей организована работа службы технической поддержки по телефонам: 8 (347) 266-10-96, 8 (347) 218-00-00, help@cuct.ru, support@bashkortostan.ru.

Кроме того, заявления можно подать на портале госуслуг, но на портале периодически ведутся технические работы, поэтому возможны сбои.

В Минобре подчеркнули, что оформить заявление можно и в бумажном виде. Все заявки будут приняты, все дети будут зачислены в первый класс.

Теги: образование, школы
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