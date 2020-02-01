Фото: ИА «Башинформ» В Уфе обсудили поправки в Конституцию России, предложенные Владимиром Путиным Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Доме Государственного Собрания обсудили поправки в Конституцию России, предложенные Владимиром Путиным.

В Доме Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан состоялось совещание по обсуждению проекта федерального закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

Законопроект, внесенный в Государственную Думу Президентом России Владимиром Путиным, был принят в первом чтении 23 января 2020 года.

Прием поправок к документу продолжится до 6 февраля.

В совещании совместно с депутатами Государственного Собрания приняли участие члены Совета Федерации Лилия Гумерова и Ирек Ялалов, председатель Конституционного Суда Республики Башкортостан Зуфар Еникеев, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Илона Макаренко, уполномоченные по правам человека Рим Каюмов и по правам ребенка Милана Скоробогатова, представители Общественной палаты, Совета муниципальных образований Республики Башкортостан, ветеранских, общественных организаций, вузов, Союза женщин РБ.

С основным докладом выступила Лилия Гумерова. Она рассказала о сути предложенных Президентом поправок и о концепции проведения всенародного голосования по ним, с инициативой которого также выступил Владимир Путин.

Сенатор отметила, что обсуждаются два варианта голосования: после подписания закона в случае его принятия главой государства и до этого.

«Второй вариант представляется более правильным. Корректным видится, если жители страны выскажут свою позицию до подписания закона. В любом случае президент озвучил, что поправки в Конституцию будут внесены только в том случае, если они будут поддержаны всенародным голосованием», — считает Лилия Гумерова.

Лилия Гумерова отметила также, что наряду с изложенным в законопроекте вариантом поправок по всей стране сейчас ведется обсуждение возможных дополнений.

Не исключено, что отдельные из них будут учтены при окончательном принятии законопроекта Государственной Думой. Многие из дополнений, по мнению Лилии Гумеровой, представляются целесообразными, например, инициатива закрепить в конституции ключевую роль нашей страны в победе над фашизмом во время Второй мировой войны.

В ходе обсуждения законопроекта выступили сенатор Ирек Ялалов, Председатель Конституционного суда Республики Башкортостан Зуфар Еникеев, вице-спикеры Председателя республиканского парламента Рустам Ишмухаметов и Эльвира Аиткулова, депутаты Римма Утяшева, Валерий Шарипов, Вячеслав Рябов, Юнир Кутлугужин, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Илона Макаренко, руководитель Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан Татьяна Астрелина, представители органов местного самоуправления, общественных, молодежных организаций. Участники встречи высказались в поддержку предложенных поправок в Конституцию России.

Озвученные в ходе обсуждения предложения и дополнения по законопроекту будут переданы в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, в состав которой входит Лилия Гумерова.

Справка

Проект федерального закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» внесен Владимиром Путиным в Госдуму 20 января.

В законопроекте Президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в России важнейшие должности, включая Премьер-министра, министров и губернаторов.

Предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост Президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.

Часть предложений касается полномочий Государственной Думы и Совета Федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры Премьер-министра, его заместителей и министров.

Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Советом Федерации. Согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.

Законопроектом также предлагается закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий в России и минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.