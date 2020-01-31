Министр здравоохранения Башкирии прокомментировал ситуацию в Иглинской райбольнице
Министр здравоохранения Башкирии прокомментировал ситуацию в Иглинской райбольнице Фото: скриншот видео
УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин прокомментировал ситуацию в Иглинской Центральной районной больнице. Он написал на своей странице в соцсети эмоциональный пост, в котором дал оценку происходящему и пообещал разобраться. Напомним, очевидцы сняли пациентов и выложили видео в интернет, голос за кадром обращается к медсестре.
«Сегодня выложены в сеть съемки с мобильного телефона в Иглинской больнице. На одной из них пациент лежит на матраце, находящемся прямо на полу, на другой – человек без ног, передвигается ползком по коридорам. В ситуации, может никто не сомневаться, мы однозначно разберемся. Глаза на такие моменты я не закрывал и закрывать не буду, — написал министр. — Не может быть противостояний врач-пациент. Пора всем понять простую истину — Люди все по одну сторону и имя у этой стороны — Свет! А остальные в человеческую категорию не входят! И полезно помнить, всё начинается с самого себя, с воспитания своих детей в уважении к другим, и тогда мир станет добрее!».Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что Министерство здравоохранения РБ проводит служебную проверку по случаям, зафиксированным на видео.