В Миловском парке Уфимского района строятся школа на 1225 мест и детский сад на 180 мест

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфимском районе на территории микрорайона «Миловский парк» продолжается строительство школы на 1225 мест и детского сада на 180 мест.

Государственным заказчиком выступает Управление капитального строительства Республики Башкортостан. Генеральным подрядчиком строительства школы определен ООО «БИЛД», детского сада — ООО «БашГражданСтрой».

Как сообщает пресс-служба Госстроя, Миловка станет вторым населенным пунктом в Башкирии, где появится самая большая школа. Впервые данный проект был реализован на территории г. Стерлитамака. Общая площадь школы — 18 тыс кв. метров. В четырёхэтажном здании школы будет расположен актовый зал на 495 мест и столовая на 420 мест. В спортивных залах будут предусмотрены инвентарные, раздевалки, душевые, санузлы, тренерская и лыжехранилище. Медицинский блок будет состоять из кабинета врача, процедурной, прививочного и стоматологического кабинетов.

Общая площадь детского сада составляет более четырех тыс кв. метров. Социальный объект представляет из себя двухэтажное здание, на территории будут установлены теневые навесы, а также детские площадки с современным резиновым покрытиями и малыми архитектурными формами.

Напомним, строительство социальных объектов началось в октябре 2019 года. Завершить строительно-монтажные работы по детскому саду планируется до конца 2020 года, а строительство школы будет завершено в 3-4-м кварталах 2021 года. Строительство детского сада осуществляется рамках реализации национального проекта « Демография».