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Радий Хабиров: На поддержку легкой промышленности мы закладываем более 1,5 млрд рублей

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров: На поддержку легкой промышленности мы закладываем более 1,5 млрд рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

На поддержку легкой промышленности Башкортостана закладывается более 1,5 млрд рублей. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров, выступая на пленарном заседании Форума лёгкой промышленности «ЛегПром-2020» в Уфе.

Заседание форума в уфимском конгресс-холле «Торатау» было посвящено трансформации отрасли на современном этапе и мерам государственной поддержки, предусмотренным Комплексным планом по развитию лёгкой промышленности региона до 2024 года. Радий Хабиров сказал об амбициозной задаче, которая поставлена перед легкой промышленностью — удвоение объемов производства ровно в два раза. Он озвучил ряд мер поддержки, которые необходимы для достижения поставленных целей.

«Если взять программу поддержки легкой промышленности — она в республике существует. До 2025 года объем денег, который был заложен на поддержку легкой промышленности, — менее 130 млн рублей. Мы начинаем нашу программу, о которой я сегодня говорю, с того, что закладываем более полутора миллиарда рублей. Мы сразу в десятки раз увеличим эту программу», — подчеркнул глава Башкирии.

Одним из главных направлений работы Радий Хабиров назвал модернизацию оборудования. В текущем году на эти цели зарезервировано 50 млн рублей, в следующем году — 100 млн рублей. В этой связи предприятиям необходимо как можно шире привлекать инвесторов, для этого создаются условия. Второй тезис главы касался использования привозного и отечественного сырья для производства.

«Закуп сырья для легпрома будет субсидироваться следующим образом: до 50 процентов объема республиканского сырья и до 30 процентов сырья из-за пределов республики. На эти цели мы будем выделять 100 млн рублей в год, — заявил Радий Хабиров. — Предлагаю для Башпотребсоюза выделить 5 млн рублей — небольшая пока сумма, чтобы стимулировать их к закупу республиканского сырья».

Руководитель региона отметил важность формирования и продвижения бренда «Сделано в Башкортостане» и ознакомил с планами субсидирования до 90 процентов участия предприятий во всероссийских и иных выставках.

Перед началом пленарного заседания Радий Хабиров ознакомился с экспозицией продукции 22 предприятий лёгкой промышленности Башкортостана.

«Я обошел выставку и получил неописуемое удовольствие. Легкая промышленность у нас выстояла, она есть, пережила безумно сложные годы. 20-30 лет назад в легкой промышленности работало более 50 тысяч человек. Сейчас работает всего около 9 тысяч. Если взять валовый оборот, то каждый десятый рубль в те годы приносила легкая промышленность, сейчас это полпроцента», — отметил Радий Хабиров.
Глава республики поблагодарил тех энтузиастов, для которых легкая промышленность — не просто бизнес, а дело всей жизни.

По словам организаторов и гостей мероприятия, «ЛегПром-2020» – это уникальная площадка для анализа состояния и обсуждения перспектив развития этой важной отрасли экономики республики, обмена опытом и выработки решений по наиболее актуальным вопросам.

В работе форума принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, деловых и научных кругов, 218 ведущих предприятий отрасли, 27 крупнейших торговых центров республики, финансовых и банковских структур, а также аналитики и эксперты.

Теги: легпром
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