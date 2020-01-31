Фото: Олег Яровиков Ведущие фотографы России создадут альбом «Башкортостан 2020» Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Ведущие фотографы России и зарубежных стран примут участие в создании фотоальбома «Башкортостан-2020».

Об этом сообщил координатор оргкомитета международного конкурса «Леса России» Георгий Гопиенко на пресс-конференции в агентстве «Башинформ».

В фотоснимках будут зафиксированы все направления деятельности республики: природа, исторические объекты, промышленность, культура, наука, этнографические праздники. По итогам будет опубликована книга объемом 300 страниц, ее планируется выпустить в первом квартале 2021 года.

По мнению участника проекта, фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Владимира Вяткина, основной объем работы должны сделать местные фотографы.

«В Башкирии хочу снять тему медицины, культуры, науки, этнические действа и животный мир», — сказал именитый фотограф.