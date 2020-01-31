Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.03 ↑

EUR 69.41 ↓

31 января Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ведущие фотографы России создадут альбом «Башкортостан 2020»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Ведущие фотографы России создадут альбом «Башкортостан 2020» Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Ведущие фотографы России и зарубежных стран примут участие в создании фотоальбома «Башкортостан-2020».

Об этом сообщил координатор оргкомитета международного конкурса «Леса России» Георгий Гопиенко на пресс-конференции в агентстве «Башинформ».

В фотоснимках будут зафиксированы все направления деятельности республики: природа, исторические объекты, промышленность, культура, наука, этнографические праздники. По итогам будет опубликована книга объемом 300 страниц, ее планируется выпустить в первом квартале 2021 года.

По мнению участника проекта, фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Владимира Вяткина, основной объем работы должны сделать местные фотографы.

«В Башкирии хочу снять тему медицины, культуры, науки, этнические действа и животный мир», — сказал именитый фотограф.

Теги: фотография
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии 50-летний мужчина задержан за секс с 13-летней девочкой
В Нефтекамске школьница вступила в интимные отношения со взрослым мужчиной. Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохранительных органах, пре
Стали известны результаты обследования троих туристов, прилетевших из Китая в Уфу
В уфимскую инфекционную клиническую больницу №4 с температурой были госпитализированы три пассажира, которые вернулись из Китая 27 января рейсом Санья-У
Какой будет погода в Башкирии в феврале?
По сведениям Гидрометцентра России, наступающий февраль будет холоднее января. «Общий, фоновый прогноз: февраль не ожидается суперхолодным, но темпер
В Башкирии загорелась автомобильная заправка: спасатели выехали по повышенному рангу
Огонь на АЗС ООО «Ростнефть» в городе Октябрьском вспыхнул около полуночи. На место ЧП оперативно вызвали спасателей, которые прибыли на тушение пожара п
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть