Фото: Олег Яровиков В Уфе объявили о проведении фотоконкурса «Леса России» с призовым фондом 2,2 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе объявили о проведении международного фотоконкурса «Леса России». Призовой фонд составляет более 35 тысяч долларов.

Как сообщил на пресс-конференции директор издательства «Вехи», координатор оргкомитета Георгий Гопиенко, в конкурсе предусмотрено пять номинаций: «Лес», «Дерево и человек», «Животный мир», «Архив».

Отдельная тематическая номинация: «Чёрный квадрат русского леса» — таёжная гарь.

Все фотографии должны быть сделаны в 2020 году (кроме представленных в номинации «Архив»).

Работы принимаются до 31 декабря. Итоги планируется подвести в январе 2021 года.

В каждой номинации за первое место предусмотрен приз три тысячи долларов, за второе — две тысячи долларов, за третье — тысяча долларов. Приз за лучшую фотографию — пять тысяч долларов. К участию в конкурсе приглашены многие ведущие российские и зарубежные мастера фотографии, они будут приезжать в Башкирию, выезжать в фотоэкспедиции. Среди них — ведущий фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Владимир Вяткин.

Работа фотографов продлится весь год, так как необходимо снять четыре времени года.

Фотографы будут участвовать в мастер-классах. Первый провел Владимир Вяткин, перенимать опыт собрались 30 фотокорреспондентов.

«Проект открыт для всех, как для любителей, так и для профессионалов. Свою работу на конкурс может подать даже ребенок, который снимал на «мыльницу». Проект должен стать аналогом совместной работы «Один день из жизни Советского Союза», — сказал Владимир Вяткин.

По его мнению, для участия не обязательно ехать в Уфу. Сделать снимок и отправить на конкурс можно и дома: снять школу, как ученики охраняют окружающую среду, как живут в селе люди. Особый акцент следует сделать на промышленных центрах, которые наносят наибольший ущерб лесу.

«Газ, нефть нужны, но без леса — без легких земли — прожить будет сложно», — пояснил Владимир Вяткин.

Организаторы конкурса рассчитывают работами участников привлечь внимание к проблеме сохранения и воспроизводства лесов, лесных пожаров и бездумного истребления природных ресурсов.

Лучшие работы составят экспозицию, которую покажут в Уфе и районах Башкирии.

Снимки принимаются без графической обработки, с минимальной цветокоррекцией.