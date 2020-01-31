Фото: Минобразования и науки РБ Замминистра образования и науки Башкирии назначена Инесса Косолапова Фото: Минобразования и науки РБ

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Заместителем министра образования и науки Башкортостана назначена Инесса Косолапова, сообщает ведомство. Соответствующее распоряжение подписано главой региона.

Ранее Инесса Косолапова занимала должность директора Республиканского ресурсного центра системы образования Института развития образования РБ. В конце прошлого года участвовала в республиканском кадровом конкурсе «Молодые лидеры Башкортостана» и стала его победителем.

Справка: Косолапова Инесса Васильевна родилась 29 августа 1987 года в г. Давлеканово БАССР. Окончила Челябинскую государственную академию культуры и искусств, БГПУ им. М. Акмуллы. Работала лаборантом-методистом Уфимского библиотечного техникума, методистом, ведущим методистом, заведующей сектором, Централизованной системы массовых библиотек Уфы, преподавателем профлицея № 13, замдиректора по воспитательной работе Башкирского архитектурно-строительного колледжа.