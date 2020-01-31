ООО «БашРТС» рекомендует устанавливать приборы учета горячего водоснабжения

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ».

ООО «БашРТС» информирует о применении повышающего коэффициента 1,5 при расчете платы за горячее водоснабжение в помещениях, которые не оснащены индивидуальными приборами учета (ИПУ ГВС), но имеют техническую возможность их установки. Данное обязательство указано в постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Важно помнить, что тариф на ГВС состоит из двух компонентов: на холодную воду и тепловую энергию, необходимую для подогрева холодной воды. Согласно Правилам, введенным постановлением Правительства РФ №354, повышающий коэффициент 1,5 применяется только к компоненту «Холодная вода для подогрева (ГВС).

Коэффициент действует:

— если не установлены водомеры для учета потребления ГВС при наличии технической возможности их установки;

— с момента поломки прибора, если он не был восстановлен или заменен (потребитель в случае выхода прибора учета из строя (неисправности) обязан незамедлительно известить об этом исполнителя, сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправности) и обеспечить устранение выявленной неисправности (осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней);

— если не был обеспечен допуск исполнителя (представителя ресурсоснабжающей организации) в жилое помещение для проведения проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных приборов учета, факта их наличия или отсутствия.

Исключить применение повышающего коэффициента можно в тех случаях, когда счетчик не может быть установлен по техническим причинам. В таких случаяхтребуется проведение проверки со стороны управляющей организации и составление специального акта о невозможности установки приборов, производящих измерение и учет потребленных ресурсов. Оформленный акт потребитель должен предоставить в ресурсоснабжающую организацию.

Таким образом, установка индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения позволит собственникам фиксировать ежемесячный расход и контролировать начисления, экономя на полученных коммунальных ресурсах. Для установки ИПУ ГВС необходимо обращаться в свою управляющую организацию, а после установки — в ресурсоснабжающую организацию для опломбировки и допуска прибора в эксплуатацию.