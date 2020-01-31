Андрей Фидельман – в центре с табличкой "Too hot to hack"

Фото: Настоящее время Программист из Башкирии помог правительству Чехии сэкономить 16 млн евро Фото: Настоящее время

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Программист из Стерлитамака, который сегодня проживает в Праге, помог чешскому правительству сэкономить 16 млн евро. Андрей Фидельман участвовал в «хакатоне» — разработке сайта и приложений для продажи разрешений на проезд по скоростным автомагистралям на время. Заказ в начале январе разместило министерство транспорта Чехии. Воплощать в жизнь проект должна была местная компания за 401 млн чешских крон. Но один IT-предприниматель Томаш Вондрачек, с которым некогда работал Андрей, назвал сумму завышенной в четыре раза. Он собрал команду, в которой и оказался специалист из Стерлитамака.

«Просто я люблю то, чем я занимаюсь, я люблю программировать. Если у меня есть возможность программировать, познакомиться с людьми, сделать какой-то интересный продукт — я всегда «за», — цитирует Андрея корреспондент «Настоящего времени». — Вторая причина: как мне кажется, такого я вообще нигде не видел, чтобы такая поднялась атмосфера, чтобы запустили такое движение. Я просто понимал, что реально творится история на моих глазах и у меня есть возможность не просто поучаствовать в этом, а своими умениями быть частью этого и как-то законтрибьютить в этом проекте. И я посчитал, что это прекрасная идея».

В итоге команда из 100 программистов за 40 часов создали сайт и приложения и сэкономили крупную сумму государственного бюджета. Кстати, от материальной помощи правительства Чехии программисты отказались, отработав только на пожертвования.