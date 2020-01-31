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В Уфе предприниматель оштрафован на 1 млн рублей за попытку скрыть продажу алкоголя ночью

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе предприниматель оштрафован на 1 млн рублей за попытку скрыть продажу алкоголя ночью Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

﻿В Уфе владелец компании получил штраф в миллион рублей за попытку уйти от наказания за ночную продажу алкоголя.

На ООО «Вера» наложили крупный штраф за несоблюдение закона о противодействии коррупции, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В июне 2019 года в торговой точке, принадлежащей владельцу компании, полицейские выявили продажу алкоголя в ночное время. Для того чтобы избежать наказания, коммерсант предложил полицейскому незаконное вознаграждение, чтобы он не стал составлять протокол. Правоохранитель не взял деньги и сообщил об инциденте руководству.

Прокурор района возбудил административное дело в отношении компании по факту незаконного вознаграждения от имени юридического лица и оштрафовал компанию на 1 млн рублей.

Суд признал ООО «Вера» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Теги: прокуратура РБ
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