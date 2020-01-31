«Бился в конвульсиях»: в Уфе судебный пристав пришел на помощь водителю с эпилепсией

Фото: пресс-служба УФССП по РБ





Фото: пресс-служба УФССП по РБ

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе судебные приставы Советского районного отдела 29 января помогли мужчине, у которого начался приступ эпилепсии прямо на дороге.

По информации республиканского УФССП, проезжая на автомобиле по проспекту Октября, приставы увидели, как по ходу движения со встречной полосы на них несется неуправляемый автомобиль KIA. Избежать ДТП удалось благодаря профессионализму водителя служебной машины. Иномарка со «встречки» выехала на противоположную сторону дороги и остановилась возле здания Советского районного суда, застряв в сугробе.

В служебном автомобиле находился судебный пристав Советского районного отдела Вячеслав Тарзимин, который бросился на помощь к водителю KIA. За рулем «неуправляемой» машины находился пожилой мужчина, у которого начался приступ эпилепсии. Вячеслав и сотрудник ГИБДД вытащили его из машины.

«Он был в бессознательном состоянии, но при этом бился в конвульсиях, его дыхание затруднялось, а состояние ухудшалось на глазах. По просьбе Вячеслава Тарзимина сотрудники Советского районного отдела вынесли столовую ложку, которая впоследствии спасла человеку жизнь», — сообщили подробности в пресс-службе ведомства.

К приезду скорой помощи пристав оказал медпомощь водителю KIA, который к моменту госпитализации почти пришел в себя.

По информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, за рулем иномарки находился 52-летний мужчина. Он ехал по проспекту Октября в сторону улицы Бабушкина, где допустил столкновение с машиной «Лада Приора», которая двигалась в попутном направлении. От удара KIA пересекла полосы, предназначенные для встречного движения, и въехала в сугроб. В результате дорожной аварии водитель иномарки, а также 31-летняя пассажирка отечественной машины обратились за помощью в медицинское учреждение.