Фото: Ксения Калинина В феврале жителей Башкирии ждет дополнительный выходной Фото: Ксения Калинина

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

23 февраля жители Башкирии, как и вся Россия, будут отмечать День защитника Отечества. В 2020 году праздник выпал на воскресенье, поэтому добавился еще один день отдыха — понедельник, 24 февраля. Пятница, 21 февраля, сокращаться на один час не будет. Рабочими будут четыре дня: с 25 по 28 февраля.

Согласно Трудовому кодексу, при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни, 23 февраля и 8 марта, в число календарных дней отпуска не включаются.