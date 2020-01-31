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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В феврале жителей Башкирии ждет дополнительный выходной

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В феврале жителей Башкирии ждет дополнительный выходной Фото: Ксения Калинина

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

23 февраля жители Башкирии, как и вся Россия, будут отмечать День защитника Отечества. В 2020 году праздник выпал на воскресенье, поэтому добавился еще один день отдыха — понедельник, 24 февраля. Пятница, 21 февраля, сокращаться на один час не будет. Рабочими будут четыре дня: с 25 по 28 февраля.

Согласно Трудовому кодексу, при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни, 23 февраля и 8 марта, в число календарных дней отпуска не включаются.

Теги: отдых, праздники
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