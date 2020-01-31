Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.03 ↑

EUR 69.41 ↓

31 января Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Какой будет погода в Башкирии в феврале?

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Какой будет погода в Башкирии в феврале? Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По сведениям Гидрометцентра России, наступающий февраль будет холоднее января.

«Общий, фоновый прогноз: февраль не ожидается суперхолодным, но температура будет все-таки заметно ниже, чем в январе. Это необычно, конечно», — заявил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в целом погода в феврале будет неоднородной. Ожидаются морозы до -10 градусов в европейской части России.

В Башкирии среднемесячная температура воздуха в феврале составит -13,3 градуса, информировал ранее Башгидромет. По данным Гисметео, показатели термометров будет колебаться от +2 до -5 градусов днем, от -1 до -14 градусов ночью. Месячное количество осадков предполагается около среднего многолетнего количества.

Теги: погода, Башгидромет
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии 50-летний мужчина задержан за секс с 13-летней девочкой
В Нефтекамске школьница вступила в интимные отношения со взрослым мужчиной. Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохранительных органах, пре
В Башкирии загорелась автомобильная заправка: спасатели выехали по повышенному рангу
Огонь на АЗС ООО «Ростнефть» в городе Октябрьском вспыхнул около полуночи. На место ЧП оперативно вызвали спасателей, которые прибыли на тушение пожара п
В Башкирии вслед за Шульган-Таш от граффити очистят Идрисовскую пещеру
В Башкирии вслед за пещерой Шульган-Таш от граффити будет очищена и Идрисовская пещера, которая находится в Салаватском районе республики. Об этом сообщи
В Башкирии запрещена продажа снюса детям
В Башкортостане вводится запрет на продажу бестабачных никотиносодержащих сосательных и жевательных изделий несовершеннолетним. Соответствующие измен
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть