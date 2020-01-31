Фото: ИА «Башинформ» Какой будет погода в Башкирии в феврале? Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По сведениям Гидрометцентра России, наступающий февраль будет холоднее января.

«Общий, фоновый прогноз: февраль не ожидается суперхолодным, но температура будет все-таки заметно ниже, чем в январе. Это необычно, конечно», — заявил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в целом погода в феврале будет неоднородной. Ожидаются морозы до -10 градусов в европейской части России.

В Башкирии среднемесячная температура воздуха в феврале составит -13,3 градуса, информировал ранее Башгидромет. По данным Гисметео, показатели термометров будет колебаться от +2 до -5 градусов днем, от -1 до -14 градусов ночью. Месячное количество осадков предполагается около среднего многолетнего количества.