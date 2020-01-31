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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии 1 февраля откроется электронная запись в первый класс

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии с 1 февраля 2020 года начнётся приём заявлений о зачислении в первые классы через порталы «Электронное комплектование школ РБ» и «Госуслуги», сообщает пресс-служба Минцифразвития.

Возможность принести заявления на бумажном носителе сохранилась.

Прием заявлений о зачислении в 1 класс осуществляется в два этапа. С 1 февраля по 30 июня — для лиц, зарегистрированных на закрепленной за учреждением территории;

С 1 июля по 5 сентября — для лиц, не зарегистрированных на территории, закрепленной за учреждением.

В ведомстве подчеркнули, что подача заявления через порталы «Электронное комплектование школ» и «Госуслуги Башкортостан» не заменяет подачу документов в школу.

Поэтому, в течение 3 рабочих дней после подачи заявления в электронном виде, родитель (законный представитель) ребенка должен лично представить в школу документы, подтверждающие указанные им сведения.

Если документы в указанный срок не будут предоставлены или сведения о ребёнке в документах будут отличаться от сведений, указанных родителем на сайте сервиса электронной очереди в школы РБ, то заявление будет аннулировано и ребёнок не сможет быть зачисленным в общеобразовательное учреждение. В этом случае родителям необходимо будет подавать заявление повторно.

Теги: информационные технологии, образование, Минобразования
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