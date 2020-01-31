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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Всемирная организация здравоохранения объявила режим ЧС из-за коронавируса

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пост организации в Twitter.

«Мы усердно работаем с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно быстрее справиться с этой вспышкой», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Пока ВОЗ не ограничивает путешествия и перевозку товаров, а режим ЧС введен для помощи странам со слабой системой здравоохранения.

По мнению ВОЗ, Китай принимает «экстраординарные меры» для борьбы с вирусом, скорость обнаружения вспышки властями страны и их открытость в этом вопросе «впечатляют», заверил Гебрейесус.

По последним данным, коронавирусом заражены более 6 тысяч человек, 170 погибли.

Случаи заболевания были зафиксированы почти в двух десятках стран, включая США, Германию, Францию, ОАЭ, Сингапур и Австралию. В России подтвержденных диагнозов зафиксировано не было. Из-за вспышки вируса авиакомпании по всему миру начали частично отменять полеты в Китай, к примеру, «Уральские авиалинии» отменили рейсы из Екатеринбурга в Европу.

В аэропорту Уфы усилены меры санитарного контроля, тепловизором замеряется температура всех пассажиров международных рейсов. Были госпитализированы пять человек, подозрения на коронавирус не подтвердились. Эксперты предполагают появление вируса в России в феврале.

Сотрудники Роспотребнадзора советуют соблюдать традиционные меры личной гигиены, мыть руки и нос, не посещать мероприятия с массовым скоплением людей, не заниматься самолечением. И воздержаться от посещения КНР на время до стабилизации ситуации.

Теги: коронавирус
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