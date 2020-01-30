Фото: ИА «Башинформ» В Уфе мечеть «Ар-Рахим» планируется достроить к 2024 году Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе мечеть «Ар-Рахим» планируется достроить к 2024 году. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на генконсула Турции в Казани Исмета Эрикана, который недавно приезжал в столицу Башкортостана. Этот вопрос он обсуждал с муфтием нашей республики Айнуром Биргалиным.

«Айнур хазрат сейчас занят строительством мечети «Ар-Рахим». Я видел ее снаружи: строение действительно впечатляющее (рассчитано на 6 тысяч человек), выбрано хорошее место. Строительство выполнено на 30 процентов. Планируют построить до 2024 года», — цитирует ﻿«РВ» турецкого дипломата.

Генконсул отметил, что Турция готова поддержать проект, предоставив мастеров-отделочников. Также турки могут помочь в плане декора и материалов, поскольку Турция имеет большой опыт в делах строительства больших мусульманских сооружений.

Самый известный долгострой Уфы, мечеть Ар-Рахим строится еще с начала 2000-х годов. С 2011 года единственным спонсором строительства являлся благотворительный фонд «Урал». Строительство одной из красивейших мечетей Уфы на проспекте Салавата Юлаева приостановили в 2016 году, затем возобновляли летом 2019 года, хотя, по информации издания, средства пока не поступили. По мере поступления денег работы будут продолжены, уточнил «РВ» собственный источник в Духовном управлении мусульман РБ.