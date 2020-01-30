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30 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе торжественно открылась стела обратного отсчета «100 дней до Победы»

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В центре Уфы — на площади перед Гостиным двором прошла торжественная церемония открытия стелы обратного отсчета «100 дней до Победы».

День открытия стелы выбран не случайно. Именно 30 января начинается обратный отсчет ста дней до 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Церемония открытия стелы дала старт городским мероприятиям, посвященным этой великой дате.

В торжественном мероприятии приняли участие мэр г. Уфы Ульфат Мустафин, глава Кировской администрации г. Уфы Илвир Нурдавлятов, ветераны Великой Отечественной войны, труда, воспитанники детских, подростковых и молодежных клубов, кадеты, курсанты и жители башкирской столицы.

На церемонии открытия стелы прозвучали песни военных лет, было организовано показательное выступление кадетов, барабанной дробью порадовала группа барабанщиц и мажореток «Держава». Хедлайнером мероприятия стала этно-рок-группа «Аргымак».

Теги: Великая Победа
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