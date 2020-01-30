В Уфе в 2020 году начнется строительство детсада на 260 мест в Кузнецовском Затоне

УФА, 30 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в 2020 году начнется строительство детсада на 260 мест. Новое дошкольное учреждение расположится в микрорайоне «Кузнецовский затон» Кировского района, в квартале, ограниченном с севера улицей Академика Гатауллина, с юга улицей Булата Имашева.

Как сообщили в пресс-службе Госстроя, проект детского сада представляет трехэтажное здание с техподпольем. Заказчиком строительства объекта выступит ГКУ «Управление капитального строительства». Уже в феврале начнутся конкурсные процедуры по отбору генерального подрядчика. Нормативный срок строительства подобных объектов составляет 14 месяцев.

«Жители микрорайона «Кузнецовский затон» очень ждут появления нового дошкольного учреждения, поэтому мы делаем всё возможное, чтобы ускорить процесс начала строительства. В четвертом квартале 2021 года работы планируется завершить, и новый детский сад откроет свои двери для детей нового микрорайона», — рассказал заместитель председателя Госстроя РБ Артем Ковшов.